Украинская настольная игра собрала на Kickstarter в десять раз большую сумму чем стартовая
9 июля, 2018, 16:46
Харьковская компания SignumGame собрала почти $110 тыс на Kickstarter для выпуска настольной игры Legends of Signum: Battle for Vallor
Проект поддерживали на сайте краудфандинга.
Сначала создатели игры планировали собрать $12 тыс. Но пользователи пожертвовали в десять раз больше.
Legends of Signum - это настольная игра-стратегия. В ней игроки управляют отрядами солдат под управлением героев. У них есть специальные способности. Кроме боевых действий, нужно строить и развивать города, нанимать персонажей, также можно использовать магию и тактические приемы. Игра происходит на карте размером 60×60 см.
Первые наборы появятся в продаже в ноябре 2018-го. Игра будет стоить от $ 70 до $ 699 в зависимости от количества дополнений - карт, фигурок и т. п, а ее доставка - $25 - $40.
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- Напомним, украинский стартап в сфере моды SenStone за сутки собрал $36 тыс. на кулон, что превращает речь в текст.
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