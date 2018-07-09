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Украинская настольная игра собрала на Kickstarter в десять раз большую сумму чем стартовая

Харьковская компания SignumGame собрала почти $110 тыс на Kickstarter для выпуска настольной игры Legends of Signum: Battle for Vallor

Проект поддерживали на сайте краудфандинга.

Сначала создатели игры планировали собрать $12 тыс. Но пользователи пожертвовали в десять раз больше.

Legends of Signum - это настольная игра-стратегия. В ней игроки управляют отрядами солдат под управлением героев. У них есть специальные способности. Кроме боевых действий, нужно строить и развивать города, нанимать персонажей, также можно использовать магию и тактические приемы. Игра происходит на карте размером 60×60 см.

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Первые наборы появятся в продаже в ноябре 2018-го. Игра будет стоить от $ 70 до $ 699 в зависимости от количества дополнений - карт, фигурок и т. п, а ее доставка - $25 - $40.

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