Украинцев предупредили, в каких реках будут подъемы воды из-за сильных осадков
9 июля, 2018, 09:43
Из-за сильных осадков в реках некоторых областей Украины ожидаются подъемы уровней воды
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Отмечается, что сегодня, в связи с ожидаемыми сильными осадками, на реках бассейнов Прута и Сирета, бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м.
"При сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - подчеркнули в ведомстве.
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