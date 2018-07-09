Украинцев предупредили, в каких реках будут подъемы воды из-за сильных осадков

9 июля, 2018, 09:43

Из-за сильных осадков в реках некоторых областей Украины ожидаются подъемы уровней воды

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что сегодня, в связи с ожидаемыми сильными осадками, на реках бассейнов Прута и Сирета, бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м.

"При сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - подчеркнули в ведомстве.