Украина примет участие в саммите НАТО, обойдя блокировку Венгрии. Объяснение представительства

9 июля, 2018, 07:57

Украине удалось обойти блокировку Венгрией участия в саммите НАТО, заседание состоится совместно с Грузией в Брюсселе

Об этом заявил глава представительства Украины при Альянсе Вадим Пристайко в эфире программы "Завтра", сообщает "Радио Свобода".

Он отметил, что Украине удалось обойти блокировку Венгрией участия в саммите НАТО, и заседание состоится совместно с Грузией в Брюсселе. Это произойдет ровно через 10 лет после Бухарестского саммита, когда и Украине, и Грузии было обещано, что они станут членами НАТО.

По его словам, во время заседания стороны будут обсуждать, насколько за это время две страны продвинулись в этом вопросе, и что еще им надо сделать для вступления.

Несмотря на это, до сих пор существует возможность блокировки Венгрией заявления заседания, хотя, как отметил Пристайко, важнее все же будет декларация саммита.

"Есть технические детали, и, действительно, Венгрия пытается блокировать заявление этого заседания, но, кроме заявления заседания, будет заявление генерального секретаря, который будет председательствовать во время заседания, – он является также председателем комиссии Украина–НАТО, – и будет конечная декларация саммита, что является значительно более важным, потому что декларация саммита – это документ, по которому живет Альянс от саммита до саммита. Будет также коммюнике саммита, которое подписывают все члены Альянса. Это те документы, где будут зафиксированы все необходимые для Украины вещи", - подчеркнул Пристайко.

Он добавил, что главной победой для украинской стороны станет поддержка НАТО в противостоянии российской агрессии.

"Нам нужно разблокировать военно-техническое сотрудничество. Джавелині нам очень помогли, поэтому сейчас мы говорим с членами Альянса о том, что нам нужна некоторая помощь: кое-что мы готовы покупать, а некоторые технологии нам нужны для того, чтобы наша армия стала сильнее", - подытожил Пристайко.