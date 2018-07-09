Участницу нападения на ветерана АТО приговорили к 3 годам условно
Об этом говорится в приговоре суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений.
Согласно документам суда, Лапинская признала свою вину и заключила сделку со следствием. Прокурор исходил из того, что подозреваемая признала обвинение в инкриминируемом преступлении, которое относится к категории средней тяжести, и согласилась понести за его совершение наказания.
Было учтено мнение потерпевшего и его представителя, которые предоставили согласие относительно заключения такого соглашения, и в дальнейшем подтвердили свою позицию в судебном заседании как относительно квалификации преступления, так и определенного наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в год", – объясняет пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, сообщает УНИАН.
Отмечается также, что на судебном заседании обвиняемая также публично извинилась перед потерпевшим. Таким образом суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство, совершенное группой лиц") и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы. Одновременно от отбывания назначенного наказания Лапинскую суд освободил и установил испытательный срок в год.
- 1 мая в Подольском районе Киева группа лиц нанесла участнику АТО, защитнику Донецкого аэропорта Дмитрию Вербичу телесные повреждения.
- Впоследствии правоохранители обнародовали фотографии людей, которые, вероятно, причастны к нападению на Вербича.
- Также сам Вербич рассказал, что произошло во время нападения на него неизвестных в масках.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве