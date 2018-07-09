Участницу нападения на ветерана АТО приговорили к 3 годам условно

9 июля, 2018, 21:31

Подольский райсуд Киева приговорил к трем годам лишения свободы условно Екатерину Лапинскую за причастность к нападению на ветерана АТО Дмитрия Иващенко (Вербича) в Киеве

Об этом говорится в приговоре суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений.

Согласно документам суда, Лапинская признала свою вину и заключила сделку со следствием. Прокурор исходил из того, что подозреваемая признала обвинение в инкриминируемом преступлении, которое относится к категории средней тяжести, и согласилась понести за его совершение наказания.

Было учтено мнение потерпевшего и его представителя, которые предоставили согласие относительно заключения такого соглашения, и в дальнейшем подтвердили свою позицию в судебном заседании как относительно квалификации преступления, так и определенного наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в год", – объясняет пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, сообщает УНИАН.

Отмечается также, что на судебном заседании обвиняемая также публично извинилась перед потерпевшим. Таким образом суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство, совершенное группой лиц") и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы. Одновременно от отбывания назначенного наказания Лапинскую суд освободил и установил испытательный срок в год.