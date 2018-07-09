Туск подчеркнул ответственность России за войну на востоке Украины

9 июля, 2018, 17:52

Европейский Союз продолжает предоставлять свою непоколебимую поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины

Об этом сообщил во время брифинга в рамках саммита Украина-Евросоюз в Брюсселе глава Европейского Совета Дональд Туск, передает Еспресо.TV.

"Наше партнерство опирается на прочный фундамент. Это соглашение об Ассоциации, в частности, его часть о глубокой и всеобъемлющей зоне торговли, которая полностью вступила в силу год назад. Имеем четкий и положительный результат", - отметил Туск.

По его мнению, экономика Украины постепенно выходит из кризиса и вновь демонстрирует положительную динамику. То же он заявил и о безвизовом режиме. За полгода после того, как вступило в силу визовая либерализация, этой возможностью воспользовались полмиллиона украинцев.

"В прошлом году украинская власть инициировала ряд реформ, а именно пенсионную и медицинскую реформу, которые будут сложными в краткосрочной перспективе. Мы приветствуем недавний закон о создании Высшего антикоррупционного суда и ждем принятие поправок, которые необходимы для надлежащей работы суда. Антикоррупционные реформы должны оставаться в приоритете на повестке дня”, - считает глава Европейского Совета.

Он напомнил, что ЕС продолжает оказывать свою непоколебимую поддержку территориальной целостности, сувернитету и независимости Украины. Непреложным также остается непризнание европейцами незаконной аннексии Крыма и Севастополя.

"Недавно мы расширили список лиц, которым запрещен въезд в Европейский Союз. Это произошло после того, как на Крымском полуострове были проведены российские президентские выборы и как было завершено строительство Керченского моста. Мы продолжаем требовать полного выполнения Минских соглашений, и настаиваем на ответственности России за войну на востоке Украины", - добавил он.

Туск подчеркнул, что независимость Украины и безопасность Польши и всего региона зависит огромным образом от отношений между Киевом и Варшавой.

"Недавняя напряженность показала, что не все изучили лекции по истории. Только полная солидарность между Польшей и Украиной может спасти нас в будущем от повторения трагической истории. Я призываю власти обеих стран к новому подходу к вопросу наших отношений и позитивного мышления", - подытожил он.