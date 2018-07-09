Тренер назвал украинца аутсайдером чемпионского боя
9 июля, 2018, 12:52
Известный тренер Абель Санчес назвал американца Дэниэла Джейкобса фаворитом боя против украинца Сергея Деревянченко
Об этом сообщает BoxingScene.
Абель Санчес, тренирующий сильнейшего боксера среднего веса (до 72,6 кг) казахстанца Геннадия Головкина, считает Дэниэла Джейкобса более опытным бойцом.
"Я считаю, что Джейкобс одержит победу в поединке с Деревянченко. Дэнни - большой парень, более опытный. Знаю, что в последних боях он не показал свой лучший бокс, поскольку он не был так мотивирован, как сейчас. Иногда такая мотивация необходима, чтобы ты взбодрился. Я думаю, что Дэнни побьет его", - сказал Санчес.
- Сергей Деревянченко и Дэниэл Джейкобс должны встретиться в поединке за титул чемпиона мира IBF, который стал вакантным после отказа драться с украинцем Геннадия Головкина.
- Ранее Джейкобс угрожал отказаться от поединка с Деревянчеко из-за разногласий сторон в продаже прав на трансляцию боя.
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