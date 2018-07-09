 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Тренер назвал украинца аутсайдером чемпионского боя


фото: boxingscene
Известный тренер Абель Санчес назвал американца Дэниэла Джейкобса фаворитом боя против украинца Сергея Деревянченко

Об этом сообщает BoxingScene.

Абель Санчес, тренирующий сильнейшего боксера среднего веса (до 72,6 кг) казахстанца Геннадия Головкина, считает Дэниэла Джейкобса более опытным бойцом.

"Я считаю, что Джейкобс одержит победу в поединке с Деревянченко. Дэнни - большой парень, более опытный. Знаю, что в последних боях он не показал свой лучший бокс, поскольку он не был так мотивирован, как сейчас. Иногда такая мотивация необходима, чтобы ты взбодрился. Я думаю, что Дэнни побьет его", - сказал Санчес.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июля, 2018 понедельник

больше новостей

9 июля, 2018 понедельник

8 июля, 2018 воскресенье

7 июля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать