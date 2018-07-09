Синоптик рассказала, какой будет погода в течение недели
Об этом рассказала в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.
В ближайшие сутки в западных областях и местами на севере будет наблюдаться отчетливая неустойчивость атмосферы в виде локальных кратковременных дождей, возможно даже с грозой. В Карпатах в ближайшую неделю погода будет оставаться неустойчивой, высока вероятность дождей и дождей с грозами. Температура будет колебаться в пределах +24...+27°C.
"Жарче всего будет в южной части Украины и на востоке - до +27...+32°C. в целом температура будет колебаться в пределах от +24 до +30°C. 13 июля нас будет пересекать атмосферный фронт, поэтому дожди участятся, но юг и восток остаются в сухой погоде, там снова возрастает пожарная опасность", - рассказала госпожа Диденко.
В Киеве 9-10 июля есть вероятность небольших кратковременных дождей, но очень локальных. Температура остается высокой, в течение недели в Киеве будет жаркая погода.
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