Синоптик рассказала, какой будет погода в течение недели

9 июля, 2018, 11:25

В течение текущей недели, 9-15 июля, дожди вероятны в западных областях и в Карпатах, а на востоке и юге будет сухо и жарко

Об этом рассказала в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

В ближайшие сутки в западных областях и местами на севере будет наблюдаться отчетливая неустойчивость атмосферы в виде локальных кратковременных дождей, возможно даже с грозой. В Карпатах в ближайшую неделю погода будет оставаться неустойчивой, высока вероятность дождей и дождей с грозами. Температура будет колебаться в пределах +24...+27°C.

"Жарче всего будет в южной части Украины и на востоке - до +27...+32°C. в целом температура будет колебаться в пределах от +24 до +30°C. 13 июля нас будет пересекать атмосферный фронт, поэтому дожди участятся, но юг и восток остаются в сухой погоде, там снова возрастает пожарная опасность", - рассказала госпожа Диденко.

В Киеве 9-10 июля есть вероятность небольших кратковременных дождей, но очень локальных. Температура остается высокой, в течение недели в Киеве будет жаркая погода.