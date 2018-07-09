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Сына экс-президента ЮАР обвинили в попытке дать взятку на сумму $44 млн

Сына бывшего президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоба Зумы Дудузану обвинили в коррупции

Об этом сообщает BBC.

Да, Зума-младшего обвиняют в попытке дать взятку в размере 44 млн долларов бывшему заместителю министра финансов ЮАР Мкебиси Йонасу в обмен на пост министра финансов страны.

Сообщается, что рассмотрение дела по существу перенесли на 24 января 2019 года, а сын экс-президента ЮАР может выйти под залог, когда заплатит 7 тыс. долларов. Он также должен сдать свой паспорт.

 

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