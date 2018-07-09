Сутки в ООС: враг бьет из гранатометов, зафиксировали 21 обстрел
Обстрелы велись с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Луганском направлении было тихо. Однако на Горловском и Светлодарском направлениях противник проявлял активность. Огонь по нашим позициям открывали в районе Южного и Светлодарска. Там противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. У Южного один наш военный получил ранения.
На Донецком и Мариупольском направлениях прошедшие сутки жарче. Там враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Под огнем оккупантов находились защитники Авдеевки, Марьинки, Водяного, Широкино, Лебединского, Павлополя и Талаковки. На этих направлениях потерь среди наших защитников нет.
В течение текущих суток оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы на Попаснянском и Мариупольском направлениях. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Новозвановки и Водяного.
За текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.
По уточненным данным разведки двое российских оккупантов получили ранения.
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