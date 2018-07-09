Суд оккупированного Крыма оправдал участника акции памяти жертв депортации

9 июля, 2018, 13:34

Верховный суд аннексированного Крыма не удовлетворил апелляционную жалобу сотрудников полиции по делу задержанного во время акции Сейтасана Асанова и прекратил производство по этому делу

Об этом сообщает “Громадське радио”.

17 мая в одном из микрорайонов Симферополя во время проведения акции "Зажги огонек в своем сердце" подконтрольная РФ полиция задержала 18 человек, среди которых был и Сейтасан Асанов. Позже 17 человек отпустили. Асанова оставили в здании полиции.

Ему инкриминировали неповиновение законному требованию сотрудника полиции. 18 мая контролируемый Россией Центральный районный суд Симферополя отпустил Асанова из-за отсутствия состава преступления.

Однако сотрудники полиции подали жалобу на такой приговор. В отчетах указано, что Сейтасан Асанов блокировал движение транспорта. Но на допросе "правоохранители" этот факт не подтвердили, а сказали, что он отказался пройти с ними для дачи объяснений. Суд прослушал показания свидетелей и пришел к выводу, что жалоба сотрудников полиции необоснованна. Таким образом, производство по делу прекращено.

"Суд фактически оправдал Сейтасана Асанова. На моей памяти - это первый случай, когда "суд" в Крыму оправдал крымского татарина, по такого рода делу", - заявил защитник Сейтасана Асанова Назим Шейхмамбетов.