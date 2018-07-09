Сборная Украины потеряла багаж с оружием перед чемпионатом мира

9 июля, 2018, 10:28

У сборной Украины по фехтованию перед чемпионатом мира в аэропорту потерялся багаж с экипировкой

Об этом в Instagram сообщила лидер сборной Украины Ольга Харлан.

По ее словам, багаж был потерян во время пересадки в аэропорту Парижа, когда сборная Украины направлялась на тренировочный сбор в Японию. Чемоданы с экипировкой и оружием сборной Украины нашли только через пять дней, но не смогли сразу их вернуть саблисткам из-за неблагоприятных погодных условий. Таким образом, сборная Украины вынуждена более недели готовиться к чемпионату мира в чужой форме и амуниции.

Мировое первенство по фехтованию пройдет с 19 по 27 июля в китайском городе Уси, в турнире саблисток будут соревноваться Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Воронина.