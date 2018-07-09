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Российские оккупанты на Донбассе били из БМП и гранатометов

Российские оккупационные войска 8 раз открывали огонь в зоне ООС с применением вооружения БМП и гранатометов

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Российские оккупационные войска 8 раз открывали огонь на Светлодарском, Донецком и Мариупольском направлениях с применением вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы происходили по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Светлодарск, Авдеевка, Невельське, Новотроицкое, Лебединское и Водяное. Потерь личного состава Объединенных сил за сегодняшний день нет.

 

 

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