Российские футболисты на игре с Хорватией вдыхали пары аммиака, - СМИ

9 июля, 2018, 18:33

Футболисты сборной России во время четвертьфинального матча ЧМ-2018 с Хорватией (2:2, 3:4 по пен), в подтрибунных помещениях вдыхали вещество, вероятно, пары аммиака

Об этом сообщает Bild.

Как сообщают эксперты, этот способ якобы был использован для улучшения физического состояний футболистов.

При этом журналисты признают, что аммиак не входит в число запрещенных препаратов, но, по словам специалистов, это вещество дает схожий с допингом эффект.

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