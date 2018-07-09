Россия с опозданием на 9 дней ответила ЕСПЧ о состоянии здоровья Сенцова

9 июля, 2018, 19:44

Европейский суд по правам человека 6 июля получил от России ответ на запрос относительно состояния здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает более 50 дней

Об этом в Европейском суде по правам человека заявили в ответ на запрос УНН.

"Суд может подтвердить, что 6 июля получил информацию от правительства России о состоянии здоровья Сенцова по требованию суда. Суд рассматривает такую ​​информацию ", - сообщили в ЕСПЧ.

На вопрос о том, учитывается такая информация, полученная через 9 дней после завершения "дедлайна", в суде отметили, что "время не было проблемой в этом случае".

21 июня Министерство юстиции подало обращение в интересах Олега Сенцова в ЕСПЧ о предоставлении правительству РФ указаний относительно содержания от принятия каких-либо действий, которые будут представлять угрозу для жизни и здоровья Олега Сенцова. ЕСПЧ ответил на представление украинского правительства. В суде отметили, что очередной судья принял решение сделать информационный запрос в РФ о состоянии здоровья Сенцова и определил срок до 27 июня для предоставления такой информации.