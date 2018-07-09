Россия хочет переманить на свою сторону Турцию, чтобы дестабилизировать НАТО, - США

9 июля, 2018, 09:00

В США считают, что Россия пытается дестабилизировать НАТО путем переманивания Турции на свою сторону

Об этом заявила постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, сообщает Deutsche Welle.

"Я действительно думаю, что Россия пытается переманить на свою сторону Турцию. Они (русские) пытаются переманить многих наших союзников. Они хотят дестабилизировать сильнейший оборонительный альянс в мировой истории, каким является НАТО", - подчеркнула она.

Хатчисон отметила, что Альянс выступает против приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, о чем президент США Дональд Трамп неоднократно говорил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Комментируя это заявление, заместитель председателя российского комитета по вопросам обороны и безопасности Юрий Швыткин отметил, что поведение американской стороны является "явным лоббированием" интересов военно-промышленного комплекса США.