"Борисполь" возглавил рейтинг европейских аэропортов по скорости развития
9 июля, 2018, 16:03
Международный аэропорт "Борисполь" занял первое место среди крупных европейских аэропортов, обслуживающих от 10 до 25 млн пассажиров
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.
"Борисполь" продемонстрировал динамику на уровне +22,2%, опередив в том числе аэропорты Афин, Варшавы и Будапешта.
"Слаженная работа нашей команды продолжает приумножать успехи. Рейтинг ACI EUROPE за май включил 229 аэропортов, что в целом представляют более 88% европейского пассажиропотока", - говорится в сообщении.
- Напомним, аэропорт "Борисполь" принял более 52 тысяч пассажиров на финал Лиги чемпионов УЕФА в Киеве.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве