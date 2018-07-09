"Борисполь" возглавил рейтинг европейских аэропортов по скорости развития

9 июля, 2018, 16:03

Международный аэропорт "Борисполь" занял первое место среди крупных европейских аэропортов, обслуживающих от 10 до 25 млн пассажиров

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

"Борисполь" продемонстрировал динамику на уровне +22,2%, опередив в том числе аэропорты Афин, Варшавы и Будапешта.

"Слаженная работа нашей команды продолжает приумножать успехи. Рейтинг ACI EUROPE за май включил 229 аэропортов, что в целом представляют более 88% европейского пассажиропотока", - говорится в сообщении.