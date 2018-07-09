Отравление в лагере на Киевщине: пострадавшая уже неделю в коме
Об этом сообщил глава Киевской областной администрации Александр Горган, передает Украинская правда.
"Ребенок до сих пор в коме, состояние стабильно тяжелое. Но давление, которое раньше поддерживали медикаментозно, поддерживает уже самостоятельно. Это единственный позитивный сдвиг", - сказал он.
Состояние остальных 11 детей, находившихся в лагере и также жаловались на плохое самочувствие, по словам Горгана, "стабильно улучшается".
Он также добавил, что специалисты уже получите часть результатов анализов, которые отбирала Госпотребслужба, и их сейчас изучают.
По словам Горгана, 10 или 11 июля на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям будем отчитываться представитель Госпотребслужбы, и после этого будет понятно, что спровоцировало отравление, и "будут приняты соответствующие решения".
- Напомним, 2 июля в селе Цыбли Переяслав-Хмельницкого района отравились 12 воспитанников спортивной Школы Дерюгиных, которые тренировались и отдыхали в детском оздоровительном санатории "Славутич".
- Также стало известно, что дети, которые отравились в оздоровительном санатории "Славутич" на Киевщине, получили от своих тренеров просроченные йогурты.
- Пресс-центр Министерства здравоохранения сообщало, что состояние ученицы спортивной Школы Дерюгиных, которую накануне госпитализировали в реанимацию, не связанное с отравлением детей в санатории "Славутич".
- Медики выяснили, что девочка, которая находится в коме в больнице "Охматдет", стала жертвой именно пищевого отравления.
- По факту отравления детей полиция открыла уголовное производство.
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