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Отравление в лагере на Киевщине: пострадавшая уже неделю в коме

Госпитализированная с отравлением из детского лагеря "Славутич" в Киевской области 8-летняя девочка уже седьмые сутки находится в коме

Об этом сообщил глава Киевской областной администрации Александр Горган, передает Украинская правда.

"Ребенок до сих пор в коме, состояние стабильно тяжелое. Но давление, которое раньше поддерживали медикаментозно, поддерживает уже самостоятельно. Это единственный позитивный сдвиг", - сказал он.

Состояние остальных 11 детей, находившихся в лагере и также жаловались на плохое самочувствие, по словам Горгана, "стабильно улучшается".

Он также добавил, что специалисты уже получите часть результатов анализов, которые отбирала Госпотребслужба, и их сейчас изучают.

По словам Горгана, 10 или 11 июля на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям будем отчитываться представитель Госпотребслужбы, и после этого будет понятно, что спровоцировало отравление, и "будут приняты соответствующие решения".

  • Напомним, 2 июля в селе Цыбли Переяслав-Хмельницкого района отравились 12 воспитанников спортивной Школы Дерюгиных, которые тренировались и отдыхали в детском оздоровительном санатории "Славутич".
  • Также стало известно, что дети, которые отравились в оздоровительном санатории "Славутич" на Киевщине, получили от своих тренеров просроченные йогурты.
  • Пресс-центр Министерства здравоохранения сообщало, что состояние ученицы спортивной Школы Дерюгиных, которую накануне госпитализировали в реанимацию, не связанное с отравлением детей в санатории "Славутич".
  • Медики выяснили, что девочка, которая находится в коме в больнице "Охматдет", стала жертвой именно пищевого отравления.
  • По факту отравления детей полиция открыла уголовное производство.
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