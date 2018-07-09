Отравление в лагере на Киевщине: пострадавшая уже неделю в коме

9 июля, 2018, 14:54

Госпитализированная с отравлением из детского лагеря "Славутич" в Киевской области 8-летняя девочка уже седьмые сутки находится в коме

Об этом сообщил глава Киевской областной администрации Александр Горган, передает Украинская правда.

"Ребенок до сих пор в коме, состояние стабильно тяжелое. Но давление, которое раньше поддерживали медикаментозно, поддерживает уже самостоятельно. Это единственный позитивный сдвиг", - сказал он.

Состояние остальных 11 детей, находившихся в лагере и также жаловались на плохое самочувствие, по словам Горгана, "стабильно улучшается".

Он также добавил, что специалисты уже получите часть результатов анализов, которые отбирала Госпотребслужба, и их сейчас изучают.

По словам Горгана, 10 или 11 июля на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям будем отчитываться представитель Госпотребслужбы, и после этого будет понятно, что спровоцировало отравление, и "будут приняты соответствующие решения".