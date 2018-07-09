Объединенные силы готовы к разным видам и способам ведения боевых действий, - Наев

9 июля, 2018, 14:32

Политико-дипломатический путь деоккупации Донбасса сейчас приоритетен, но в случае необходимости Объединенные силы готовы в полном объеме выполнить все поставленные задачи

Об этом заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью интернет-порталу Obozrevatel.

"Политико-дипломатический путь деоккупации Донбасса сейчас приоритетен. Объединенные силы неуклонно придерживаются Минских договоренностей. Однако, в случае необходимости, мы в полном объеме выполним свои задачи. Объединенные силы к этому всегда готовы", - сказал он.

Наев также добавил, что оккупированные ныне районы Донецкой и Луганской так или иначе будут освобождены и "оккупантам не будет места на нашей земле".

Наев напомнил, что Президент Украины, Верховный главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко четко заявил, что видит освобождение Донецкой и Луганской областей, в пределах, признанных международным сообществом, - политико-дипломатическим путем.

"А я, как командующий Объединенных сил, должен создать настолько сильные ОС, чтобы ни у одного международного партнера или того, с кем будут вестись переговоры о политико-дипломатическом урегулировании, не было ни малейшего сомнения: в случае необходимости Объединенные силы будут готовы к разным видам и способам ведения боевых действий ", - сказал он.

Командующий ОС подчеркнул, что за четыре года войны на востоке Украины Украинская армия выросла колоссально: "Разница видна невооруженным глазом - причем не только нашим гражданам, но и иностранцам, партнерам по НАТО, которые высоко оценивают наше войско".