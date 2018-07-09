NASA разработала термостойкий экран для изучения Солнца, что выдержит миллион °C
Ученые рассчитывают, что корабль приблизится к планете на рекордно малое расстояние в 6 437 376 км. Об этом пишет The Verge.
Зонд разработали инженеры из лаборатории прикладной физики при Университете Джона Хопкинса. Цель миссии - понять механизм возникновения солнечного ветра. Это поток ионизированных частиц, которые выбрасываются из короны Солнца в космическое пространство со скоростью 300-1200 км / сек. Частицы могут смешиваться с магнитным полем Земли и вызвать геомагнитные бури, которые становятся причиной сбоев в работе радиооборудования и полярных сияний.
Защитный экран, установленный на зонде, позволяет летательному аппарату работать во внешних слоях атмосферы Солнца при температуре около около 1 млн градусов Цельсия. По прогнозу ученых, экран накалится до 1371.11 градусов Цельсия, в то время как температура зонда составит не более 29,4 ° F.
Запуск космического корабля состоится 4 августа с космодрома НАСА на мысе Канаверал. На орбиту зонд выведет ракета-носитель Delta IV Heavy, разработанная Объединенным ракетным альянсом. Parker Solar Probe прослужит до 2050 года, после чего сгорит в атмосфере Солнца.
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