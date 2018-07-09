Набросились с вилами: в Ровно на вызове погиб полицейский

9 июля, 2018, 20:15

В Ровно умер сотрудник Национальной полиции, который во время выполнения служебных обязанностей получил ранения

Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев в Facebook.

9 июля 25-летний сержант полиции получил ранение на вызове о ссоре между соседями.

"Сегодня. В Ровно умер 25-летний полицейский группы реагирования Александр Гордейчук. Неделю назад он уехал на обычный вызов о ссоре между соседями. Там на него с вилами набросился пьяный дебошир. К сожалению, врачам не удалось спасти сержанта полиции. Два месяца назад Александр женился", - рассказал Князев.