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На Полтавщине полицейскому, пытавшемуся прекратить драку, воткнули нож в грудь

На Полтавщине полицейский получил ножевое ранение в грудь, пытаясь прекратить драку на одной из баз отдыха

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что между двумя компаниями на базе завязалась драка. Чтобы предупредить правонарушение, полицейский, бывший неподалекув неслужебное время, вызвал следственно-оперативную группу. До ее приезда он пытался прекратить драку самостоятельно.

Однако требования полицейского участники стычки проигнорировали. Один из мужчин ударил полицейского в грудь ножом.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Личности нападавшего и других участников драки установлены. По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Продолжаются следственные действия.

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