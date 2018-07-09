На Луганщине обнаружили тайник с боеприпасами российских боевиков

9 июля, 2018, 16:45

На Луганщине сотрудники СБУ совместно с Нацполицией обнаружили тайник со средствами поражения, расположенный возле бывшего блокпоста российских боевиков на въезде в Лисичанск

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Со схрона, который находился в технологическом бетонном колодце на глубине десять метров, правоохранители изъяли тридцать семь гранат ВОГ-17 и двадцать три взрывателя ВМГ.

По информации спецслужбы, тайник обустроили боевики группировки Дремова в июне-июле 2014 года для осуществления диверсионной деятельности. Из-за ненадлежащих условий хранения и повреждений коррозией средства поражения представляли большую опасность. Большую часть арсенала взрывотехники уничтожили на месте.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия по установлению обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.