На Луганщине обнаружили тайник с боеприпасами российских боевиков
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Со схрона, который находился в технологическом бетонном колодце на глубине десять метров, правоохранители изъяли тридцать семь гранат ВОГ-17 и двадцать три взрывателя ВМГ.
По информации спецслужбы, тайник обустроили боевики группировки Дремова в июне-июле 2014 года для осуществления диверсионной деятельности. Из-за ненадлежащих условий хранения и повреждений коррозией средства поражения представляли большую опасность. Большую часть арсенала взрывотехники уничтожили на месте.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия по установлению обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.
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