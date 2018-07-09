На Киевщине водитель легковушки сбил работников дорожной службы, есть погибший

9 июля, 2018, 13:34

На Киевщине в результате ДТП погиб работник дорожной службы, еще четверо оказались в больнице

Об этом сообщает ГУНП в Киевской области.

Происшествие случилось 9 июля около 10 часов утра на 36 километре трассы "Киев-Одесса", вблизи села Хлепча Васильковского района.

63-летний киевлянин по непонятным причинам наехал на работников частной дорожной службы "Автомагистраль", которые наносили разметку.

Один из мужчин от полученных травм погиб на месте происшествия. Четверых его коллег доставили в Васильковскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Водителя также доставили в больницу с высоким артериальным давлением. Решается вопрос о его задержании.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, руководящими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такового.