На Киевщине водитель легковушки сбил работников дорожной службы, есть погибший
Об этом сообщает ГУНП в Киевской области.
Происшествие случилось 9 июля около 10 часов утра на 36 километре трассы "Киев-Одесса", вблизи села Хлепча Васильковского района.
63-летний киевлянин по непонятным причинам наехал на работников частной дорожной службы "Автомагистраль", которые наносили разметку.
Один из мужчин от полученных травм погиб на месте происшествия. Четверых его коллег доставили в Васильковскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь.
Водителя также доставили в больницу с высоким артериальным давлением. Решается вопрос о его задержании.
Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, руководящими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такового.
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