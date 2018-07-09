На Донетчине во время проверки в автобусе схватили сторонника "ДНР"
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
8 июля возле блокпоста вблизи города Мариуполя военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали лицо причастное к незаконному вооруженному формированию "ДНР".
"Во время осмотра междугородного рейсового автобуса Бахмут - Мелитополь один из пассажиров вел себя нервно и подозрительно. Проверив документы лица по базе данных Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, было установлено, что гражданин, житель города Горловки, имеет связи с так называемой “ДНР”, - говорится в сообщении.
По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" вышеуказанное лицо передали работникам Мангушского отдела полиции Главного управления Нацполиции Донецкой области.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве