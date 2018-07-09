Министр обороны Великобритании обвинил Россию в смерти британки от "Новичка"
9 июля, 2018, 22:15
Россия совершила атаку на территории Британии, которая привела к смерти гражданки страны
Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, передает Reuters.
"Простая реальность в том, что Россия совершила атаку на территории Британии, которая привела к смерти британской гражданки", — сказал Уильямсон.
Он также подчеркнул, что уверен в том, что мир объединится на стороне Британии в осуждении этого факта.
44-летняя Дон Стерджесс умерла после того, как 30 июня прикоснулась к предмету, зараженному нервным агентом "Новичок", всего за несколько миль от того места, где отравили Сергея и Юлию Скрипалей четыре месяца назад.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место. 18 мая бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля выписали из госпиталя в Великобритании.
- 9 июля британские правоохранители начали расследование убийства после того, как в больнице в результате воздействия нервно-паралитического вещества "Новичок" умерла женщина.
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