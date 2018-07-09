Министр обороны Великобритании обвинил Россию в смерти британки от "Новичка"

9 июля, 2018, 22:15

Россия совершила атаку на территории Британии, которая привела к смерти гражданки страны

Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, передает Reuters.

"Простая реальность в том, что Россия совершила атаку на территории Британии, которая привела к смерти британской гражданки", — сказал Уильямсон.

Он также подчеркнул, что уверен в том, что мир объединится на стороне Британии в осуждении этого факта.

44-летняя Дон Стерджесс умерла после того, как 30 июня прикоснулась к предмету, зараженному нервным агентом "Новичок", всего за несколько миль от того места, где отравили Сергея и Юлию Скрипалей четыре месяца назад.