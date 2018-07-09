Минрегион обдумывает строительство общественных туалетов в метро

9 июля, 2018, 14:04

Министерство регионального развития планирует рассмотреть предложение проектирования общественных туалетов для пассажиров на станциях метрополитена или при входах в них

Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Вопрос наличия на станциях метрополитена туалетных комнат, доступных для обычных людей (пассажиров метро), не нов и периодически поднимается гражданами. Но проектирование публичных туалетов на станциях метрополитена в государственных строительных нормах сейчас не предусмотрено. Поэтому сейчас, обновляя ГСН относительно метрополитенов, мы решили рассмотреть предложение о введении новой нормы, которая будет касаться возможности проектирования туалетов на станциях метро или при входе в них", - отметил заместитель министра.

По его словам, нужно проанализировать все технические возможности того, как это можно сделать.

"Нужно сделать оценку вопроса со всех сторон. Возможно, на самих перронах станций делать это будет сложно технически. Альтернативные варианты - проектировать общественные туалеты при входе в метро или в подземных переходах. Это будет удобно для людей", - отметил Парцхаладзе.

На сегодняшний день в действующих Государственных строительных нормах “Сооружения транспорта. Метрополитены” отсутствует норма по проектированию общественных туалетов для посетителей. Это объясняется возможной опасностью для пассажиров, недопущением закладки пожаро- и взрывоопасных предметов.

Однако в ряде стран мира, в частности, во Франции, Великобритании, Австрии, Японии, Южной Корее туалеты для пассажиров в метро являются распространенной практикой и пользуются спросом. Кстати, в Украине также есть примеры устройства туалетных комнат для пассажиров метро на некоторых станциях харьковского метрополитена.