Мартыненко обвинил Сытника в "злоупотреблениях и лжи"
Об этом сообщила пресс-служба Мартыненко.
"Господин Сытник в недавнем интервью назвал "дело Мартыненко" среди тех, которые "просто не рассматриваются" судами. Но "забыл" уточнить, что именно НАБУ через своего "ручного" прокурора блокирует рассмотрение этого дела по существу в Шевченковском райсуде Киева", - отметил экс-депутат.
"Похоже, у господина Сытника - преждевременный склероз. Или он в очередной раз врет, как это годами делал обо мне. Это системное злоупотребления своими полномочиями со стороны высокопоставленного госчиновника ", - считает Мартыненко.
"Прокурор САП, которого господин Сытник полностью контролирует, умышленно сделал в обвинительном акте ошибки на уровне студента-двоечника юрфака. Более того, во время выступления еще и сам привлек внимание судей к собственным ляпам. Давая аргументы суду для возврата обвинительного акта", - отметил бывший депутат.
"Этот "юридический стриптиз" "карманного" прокурора НАБУ был осуществлен специально, по указанию директора НАБУ. Логика проста - маленьким позором оттянуть большой. Ведь НАБУ было шокировано, когда увидело материалы моей защиты, которые полностью разбивают все фейковые обвинения. И теперь лихорадочно пытается что-то придумать в ответ. Потому что в любом суде это дело рассыплется с треском. В том числе, в антикоррупционном, о котором столько говорит Сытник", - уверен Мартыненко.
"Артем Сытник заявил, что "ради таких дел и создавались новые антикоррупционные институты". Неужели НАБУ создавалось ради дешевого пиара своих руководителей, которые мечтают о политической карьере? И которые просто одержимы личной местью по отношению ко мне", - заявил экс-нардеп.
Он напомнил, что на прошлой неделе обратился в апелляционный суд, чтобы тот обязал начать рассмотрение дела по существу.
"А все виновные в фальсификациях вокруг моего имени понесут ответственность. В том числе - уголовную", - отметил Николай Мартыненко.
Он сказал, что ждет от Сытника новых фальсификаций относительно себя.
"Например, раньше НАБУ безуспешно пыталось дорисовать моё имя в фейковом деле Одесского припортового завода, которое почти развалилось в суде. Вспомните, сколько там было пиара "антикоррупционеров" и обливания меня грязью. И как это использовалось в борьбе против прошлого правительства. Так вот, в обвинении фигурируют "неустановленные лица в неустановленном месте и в неустановленное время". А якобы убытки оказались ложью и манипуляцией. Это - очередной пример заангажированности и вопиющего непрофессионализма руководителей НАБУ", - подчеркнул экс-депутат.
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