Ломаченко откроет в одесской Затоке спортивную базу Paradise Sport Hotel
9 июля, 2018, 16:59
Украинский чемпион мира по боксу во втором полулегком весе по версии WBO и по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко откроет в городе Затока Одесской области спортивную базу Paradise Sport Hotel
Об этом сообщает isport.ua.
Спортивный комплекс находится неподалеку от береговой линии и помимо тренажерных залов включает также гостиничные номера.
База пока еще недостроенная, но уже вскоре строительство завершат и она примет первых гостей. База оборудована всем необходимым для подготовки и восстановления спортсменов.
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