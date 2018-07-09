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Ломаченко откроет в одесской Затоке спортивную базу Paradise Sport Hotel

Украинский чемпион мира по боксу во втором полулегком весе по версии WBO и по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко откроет в городе Затока Одесской области спортивную базу Paradise Sport Hotel

Об этом сообщает isport.ua.

Спортивный комплекс находится неподалеку от береговой линии и помимо тренажерных залов включает также гостиничные номера.

База пока еще недостроенная, но уже вскоре строительство завершат и она примет первых гостей. База оборудована всем необходимым для подготовки и восстановления спортсменов.

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