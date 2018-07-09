Хорватский футболист Вида может перейти в "Ливерпуль"
9 июля, 2018, 13:51
Хорватский защитник турецкого "Бешикташа" Домагой Вида может стать игроком английского "Ливерпуля"
Об этом сообщает Mirror.
"Ливерпуль" заинтересован в покупке защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и готов за него заплатить 12 млн фунтов. В английском клубе экс-динамовец может сформировать дуэт центральных защитников со своим партнером по национальной команде - Деяном Ловерном. Виду хочет видеть в команде лично главный тренер Юрген Клопп.
Контракт Домагоя Виды с "Бешикташем" действует до лета 2022 года. За "Динамо" он выступал с 2013 до 2017 года и покинул клуб на правах свободного агента.
- Домагой Вида посвятил победу сборной Хорватии над Россией на чемпионате мира киевскому "Динамо" и Украине.
- ФИФА вынесло предупреждение хорвату за выкрик "Слава Украине!", футболист выложил в сеть.
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