Каталония не отказывается от независимости, - премьер региона
Об этом сообщает El Pais.
После встречи с Санчесом, которая длилась два часа, Торра заявил, что любое решение политического кризиса должно базироваться на праве Каталонии на самоопределение.
Испанский премьер, в свою очередь, назвал переговоры «очень полезными», а также рассказал, что он и глава каталонского правительства договорились возобновить двустороннюю комиссию для поддержания диалога, которая была создана бывшим кабмином Испании.
"Политический кризис требует политического решения. Эта встреча является конструктивным отправным пунктом для нормализации отношений", — написал Санчес в Twitter.
Una crisis política requiere de una solución política. Esta reunión es un punto de arranque constructivo para la normalización de las relaciones. pic.twitter.com/VquAwJZCSV— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 9 июля 2018 г
- 14 мая парламент Каталонии со второй попытки избрал кандидата от партии Junts per Catalunya Кима Торру главой регионального правительства.
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