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Каталония не отказывается от независимости, - премьер региона

Глава каталонского правительства Ким Торра заявил после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом, что Каталония не отказывается от идеи независимости

Об этом сообщает El Pais.

После встречи с Санчесом, которая длилась два часа, Торра заявил, что любое решение политического кризиса должно базироваться на праве Каталонии на самоопределение.

Испанский премьер, в свою очередь, назвал переговоры «очень полезными», а также рассказал, что он и глава каталонского правительства договорились возобновить двустороннюю комиссию для поддержания диалога, которая была создана бывшим кабмином Испании.

"Политический кризис требует политического решения. Эта встреча является конструктивным отправным пунктом для нормализации отношений", — написал Санчес в Twitter.

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