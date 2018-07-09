Каталония не отказывается от независимости, - премьер региона

9 июля, 2018, 23:50

Глава каталонского правительства Ким Торра заявил после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом, что Каталония не отказывается от идеи независимости

Об этом сообщает El Pais.

После встречи с Санчесом, которая длилась два часа, Торра заявил, что любое решение политического кризиса должно базироваться на праве Каталонии на самоопределение.

Испанский премьер, в свою очередь, назвал переговоры «очень полезными», а также рассказал, что он и глава каталонского правительства договорились возобновить двустороннюю комиссию для поддержания диалога, которая была создана бывшим кабмином Испании.

"Политический кризис требует политического решения. Эта встреча является конструктивным отправным пунктом для нормализации отношений", — написал Санчес в Twitter.

Una crisis política requiere de una solución política. Esta reunión es un punto de arranque constructivo para la normalización de las relaciones. pic.twitter.com/VquAwJZCSV — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 9 июля 2018 г