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Как посол Хорватии выбросил из окна диван, празднуя победу над Россией


фото: mvep.hr
Посол Хорватии в странах Юго-Восточной Азии Крешо Главац бурно отпраздновал победу своей футбольной сборной над Россией

Видео празднования, во время которого он выбрасывает из окна диван, Главац выложил и twitter.

Крешо Главац является послом Хорватии в Малайзии, Вьетнаме, Мьянме, Камбодже, Лаосе и Брунее.

 

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