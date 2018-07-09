Как посол Хорватии выбросил из окна диван, празднуя победу над Россией
9 июля, 2018, 11:12
Посол Хорватии в странах Юго-Восточной Азии Крешо Главац бурно отпраздновал победу своей футбольной сборной над Россией
Видео празднования, во время которого он выбрасывает из окна диван, Главац выложил и twitter.
Крешо Главац является послом Хорватии в Малайзии, Вьетнаме, Мьянме, Камбодже, Лаосе и Брунее.
We won...just... prehitilo sve pic.twitter.com/dX7qNQ6VVs— Krešo Glavač (@kresoglavac) 7 июля 2018 г.
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