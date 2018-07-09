Глава МИД Британии Джонсон подал в отставку

9 июля, 2018, 17:19

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон ушел в отставку в понедельник 9 июля

Об этом сообщает Reuters.

Борис Джонсон ушел в отставку с должности министра иностранных дел на фоне политического кризиса в отношении британской стратегии выхода из Европейского Союза.

"Сегодня премьер-министр принял отставку Бориса Джонсона с должности министра иностранных дел, его замену объявят в ближайшее время. Премьер-министр поблагодарила Бориса за его работу", - сообщает пресс-служба премьера Терезы Мэй.

Сообщается, что в воскресенье заявление на увольнение подал министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. В своем письме об увольнении он заявил, что предложение Мэй по выходу Великобритании из ЕС "отдает кусок британской экономики Союзу и не вернет Британии ее старые законы в любом виде".

Таким образом Борис Джонсон стал вторым чиновником за 24 часа, который покинул правительство Терезы Мэй, не желая поддержать план премьера о "мягком" Brexit.

Отмечается, что Мэй пыталась убедить свой кабинет министров в эффективности плана по Brexit во время круглосуточной встречи с министрами в пятницу, однако посоветовавшись с друзьями и помощниками, Джонсон решил, что не может поддержать эту стратегию.

Джонсон до сих пор остается лицом кампании за выход Великобритании из Европейского Союза, поэтому его решение оставить должность министра иностранных дел нанесет удар по репутации Терезы Мэй.

Один из чиновников отметил изданию The Guardian, кабинет Мэй может получить большие потери, если она и дальше будет придерживаться своего плана по Brexit.