Фьюри выводят на чемпионский бой против Уайлдера
Такая возможность появилась в Фьюри благодаря возвращению в топ-10 рейтинга Всемирного боксерского совета, сообщает Klitschko-brothers.
В обновленном рейтинге WBC британец поднялся сразу на седьмую позицию. Это произошло после возвращения Фьюри на ринг и победы над албанцем Сефером Сефер. Такой стремительный взлет экс-чемпиона мира связывают с недавним заявлением президента WBC Маурисио Сулеймана, который сказал, что Уайлдер может встретиться с Фьюри, если тот вернется в рейтинг организации.
"Тайсон Фьюри вернулся после долгого перерыва и уже выиграл один бой, так что вскоре он может снова оказаться в рейтинге WBC на довольно неплохих позициях. Фьюри заслуженный, фантастический боксер и мог бы устроить великолепный бой с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером", - сказал Сулейман.
- Ранее Деонтей Уайлдер не удалось договориться о поединке за звание абсолютного чемпиона мира против другого британца - Джошуа.
- Тайсон Фьюри вернулся на ринг после длительного перерыва и провел первый бой с момента победы в 2015 году над Украинская Владимиром Кличко.
- В октябре в Киеве состоится конгресс WBC, в честь которого организуют выставочный бой между легендами мирового бокса - Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом.
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