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Фьюри выводят на чемпионский бой против Уайлдера


фото: The Sun
Экс-чемпион мира британец Тайсон Фьюри может встретиться с обладателем титула WBC американцем Деонтеем Уайлдером

Такая возможность появилась в Фьюри благодаря возвращению в топ-10 рейтинга Всемирного боксерского совета, сообщает Klitschko-brothers.

В обновленном рейтинге WBC британец поднялся сразу на седьмую позицию. Это произошло после возвращения Фьюри на ринг и победы над албанцем Сефером Сефер. Такой стремительный взлет экс-чемпиона мира связывают с недавним заявлением президента WBC Маурисио Сулеймана, который сказал, что Уайлдер может встретиться с Фьюри, если тот вернется в рейтинг организации.

"Тайсон Фьюри вернулся после долгого перерыва и уже выиграл один бой, так что вскоре он может снова оказаться в рейтинге WBC на довольно неплохих позициях. Фьюри заслуженный, фантастический боксер и мог бы устроить великолепный бой с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером", - сказал Сулейман.

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