ФИФА вынесла предупреждение экс-динамовцу за выкрик "Слава Украине!"
Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.
"Мы подтверждаем, что дисциплинарный комитет ФИФА направил предупреждение Домагою Виде за его заявление на видео, снятом после игры с Россией", - сообщил официальный представитель ФИФА.
После обвинений в оскорблении россиян возгласом "Слава Украине!" Вида заявил, что видео это всего лишь шутка, адресованная друзьям времен его выступлений в киевской команде.
Федерация футбола Украины направила в ФИФА и УЕФА письма в защиту игрока сборной Хорватии Домагоя Виды.
"Мы оперативно направили в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма с целью защитить не только футболиста хорватской сборной, но и, в первую очередь, человека, который имеет право на свою позицию и уважает нашу страну. Вида имеет право публично выражать уважение и к Украине, и к ее гражданам", - сказал президент ФФУ Андрей Павелко.
- Ролик появился в сети после победы сборной Хорватии над Россией на чемпионате мира по футболу. На видео бывший игрок "Динамо" Домагой Вида и хорватский скаут киевского клуба Огнен Вукоевич посвящают победу "Динамо" и Украине.
- 29-летний Вида выступал за киевское "Динамо" с 2013 до 2017 года, сейчас играет в турецком "Бешикташе".
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