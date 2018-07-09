 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ФИФА вынесла предупреждение экс-динамовцу за выкрик "Слава Украине!"


фото: REUTERS
Дисциплинарный комитет ФИФА предупредил хорвата Домагоя Виду за выкрик "Слава Украине!" после победы над Россией на чемпионате мира

Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

"Мы подтверждаем, что дисциплинарный комитет ФИФА направил предупреждение Домагою Виде за его заявление на видео, снятом после игры с Россией", - сообщил официальный представитель ФИФА.

После обвинений в оскорблении россиян возгласом "Слава Украине!" Вида заявил, что видео это всего лишь шутка, адресованная друзьям времен его выступлений в киевской команде.

Федерация футбола Украины направила в ФИФА и УЕФА письма в защиту игрока сборной Хорватии Домагоя Виды.

"Мы оперативно направили в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма с целью защитить не только футболиста хорватской сборной, но и, в первую очередь, человека, который имеет право на свою позицию и уважает нашу страну. Вида имеет право публично выражать уважение и к Украине, и к ее гражданам", - сказал президент ФФУ Андрей Павелко.

  • Ролик появился в сети после победы сборной Хорватии над Россией на чемпионате мира по футболу. На видео бывший игрок "Динамо" Домагой Вида и хорватский скаут киевского клуба Огнен Вукоевич посвящают победу "Динамо" и Украине.
  • 29-летний Вида выступал за киевское "Динамо" с 2013 до 2017 года, сейчас играет в турецком "Бешикташе".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июля, 2018 понедельник

8 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

9 июля, 2018 понедельник

8 июля, 2018 воскресенье

7 июля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать