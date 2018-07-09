ФИФА вынесла предупреждение экс-динамовцу за выкрик "Слава Украине!"

9 июля, 2018, 09:07

Дисциплинарный комитет ФИФА предупредил хорвата Домагоя Виду за выкрик "Слава Украине!" после победы над Россией на чемпионате мира

Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

"Мы подтверждаем, что дисциплинарный комитет ФИФА направил предупреждение Домагою Виде за его заявление на видео, снятом после игры с Россией", - сообщил официальный представитель ФИФА.

После обвинений в оскорблении россиян возгласом "Слава Украине!" Вида заявил, что видео это всего лишь шутка, адресованная друзьям времен его выступлений в киевской команде.

Федерация футбола Украины направила в ФИФА и УЕФА письма в защиту игрока сборной Хорватии Домагоя Виды.

"Мы оперативно направили в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма с целью защитить не только футболиста хорватской сборной, но и, в первую очередь, человека, который имеет право на свою позицию и уважает нашу страну. Вида имеет право публично выражать уважение и к Украине, и к ее гражданам", - сказал президент ФФУ Андрей Павелко.