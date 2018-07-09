ЕИБ предоставит 75 млн евро на безопасность украинских дорог
Об этом сообщает Правительственный портал.
Во время саммита Украина-ЕС в Брюсселе подписано финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в рамках проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины". Отмечается, что ЕИБ выделяет 75 млн евро, которые получат пять крупных городов Украины: Днипро, Киев, Львов, Одесса и Харьков.
Проект предусматривает осуществление мероприятий, направленных на снижение уровня смертности и травматизма на территориях городов, уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, создание безопасных условий передвижения для участников дорожного движения.
Эти инвестиции также будут стимулировать переход к более экологически чистой системе общественного транспорта и способствовать экономическому росту Украины.
"Плохие дороги не только ограничивают наше право на свободу передвижения, они также наносят непоправимый вред человеческой жизни. Имея уровень смертности в ДТП в три раза выше, чем в ЕС, очень важно усовершенствовать нашу транспортную инфраструктуру", - отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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Напомним, Кабмин ввел контроль качества строительства дорог с гарантийным сроком от 5 до 10 лет.
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