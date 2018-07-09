Джонсон объяснил причины своей отставки

9 июля, 2018, 23:14

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который ушел в отставку с должности, сообщил, что его решение связано с тем, что в правительстве не разделяют его позицию по Brexit

Об этом он заявил в своем письме об отставке, направленном премьер-министру Терезе Мэй и опубликованном в Twitter.

По словам Джонсона, он осознал, что его аргументы по Brexit мало кто поддерживает в правительстве.

"Мои аргументы были поддержаны слишком малым числом для того, чтобы взять верх, и я поздравил вас (премьера страны Мэй, - ред.), как минимум, с достижением кабинетом (министров, - ред.) решения о дальнейшем движении вперед", - сообщил он в заявлении.

Джонсон считает, что идея Brexit "умирает, задушенная бессмысленной неуверенностью в себе", а линия, предложенная Мэй, означает, что Британия "действительно направилась к статусу колонии".

При этом он поблагодарил сотрудников Министерства иностранных дел за плодотворную совместную работу.

"Я горжусь выдающимися сотрудниками и сотрудницами нашей дипломатической службы. За последние несколько месяцев они показали, сколько друзей у этой страны по всему миру, когда 28 правительств приняли решение о высылке российских шпионов в качестве беспрецедентного протеста против покушения на убийство Скрипалей", - отмечается в письме Джонсона.