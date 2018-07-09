I am proud to have served as Foreign Secretary. It is with sadness that I step down: here is my letter explaining why.
Джонсон объяснил причины своей отставки
Об этом он заявил в своем письме об отставке, направленном премьер-министру Терезе Мэй и опубликованном в Twitter.
По словам Джонсона, он осознал, что его аргументы по Brexit мало кто поддерживает в правительстве.
"Мои аргументы были поддержаны слишком малым числом для того, чтобы взять верх, и я поздравил вас (премьера страны Мэй, - ред.), как минимум, с достижением кабинетом (министров, - ред.) решения о дальнейшем движении вперед", - сообщил он в заявлении.
Джонсон считает, что идея Brexit "умирает, задушенная бессмысленной неуверенностью в себе", а линия, предложенная Мэй, означает, что Британия "действительно направилась к статусу колонии".
При этом он поблагодарил сотрудников Министерства иностранных дел за плодотворную совместную работу.
"Я горжусь выдающимися сотрудниками и сотрудницами нашей дипломатической службы. За последние несколько месяцев они показали, сколько друзей у этой страны по всему миру, когда 28 правительств приняли решение о высылке российских шпионов в качестве беспрецедентного протеста против покушения на убийство Скрипалей", - отмечается в письме Джонсона.
- Напомним, что 9 июля министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку.
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