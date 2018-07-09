Декларация саммита Украина-ЕС: осуждение аннексии Крыма, призыв к Путину освободить политзаключенных и требование изменить закон об Антикоррупционном суде

9 июля, 2018, 17:37

Совместное заявление саммита Украина-Европейский Союз содержит признание европейских стремлений Украины

Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

"Мы признаем европейские стремления Украины и приветствуем ее европейский выбор, как заявлено в соглашении об ассоциации", - говорится в третьем пункте декларации.

Лидеры ЕС признали, что нападение РФ началось еще в феврале 2014 года, то есть с начала аннексии Крыма.

"Мы вновь решительно осуждаем явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие агрессии со стороны Вооруженных сил России, которое продолжается с февраля 2014 года", - говорится в документе.

В ЕС в очередной раз подтвердили политику непризнания аннексии. Отдельным пунктом выделено осуждения построения Крымского моста без консультаций с Украиной.

"Мы продолжаем осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, проведение выборов на незаконно аннексированном полуострове и ухудшение положения с правами человека на этой территории. Мы также осуждаем строительство моста через Керченский пролив без согласия Украины, дальнейшую милитаризацию полуострова, Черного и Азовского морей", - говорится в документе.

Президенты Украины, Евросовета и Еврокомиссии требуют в РФ освободить всех незаконно удерживаемых украинцев.

"Мы призываем немедленно освободить всех незаконно задержанных украинских граждан на Крымском полуострове и в России, включая крымскотатарских активистов, а также Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Александра Шумкова, Романа Сущенко", - говорится в заявлении.

Отдельно лидеры отметили необходимость укрепления независимости и эффективности главных антикоррупционных институтов.

"Мы напомнили о важности дальнейшего соблюдения "индикаторов", которые позволили визовую либерализацию, и приняли к сведению оценку и рекомендации, содержащиеся в первом докладе комиссии по рамках механизма приостановления визового режима", - говорится в заявлении.

Также лидеры Украины и ЕС в совместном заявлении "подтвердили обязательства сотрудничать в борьбе против терроризма и организованной преступности, развивать интегрированное управление границами и обмениваться опытом".

Лидеры Украины и ЕС "приветствовали принятие закона о Высшем антикоррупционном суде", но согласились, что действующий закон придется изменить.

В ЕС ожидают смену противоречивой поправки в законе об Антикоррупционном суде, согласно которой суд не может рассматривать апелляции на решения, принятые в судах общей юрисдикции. Лидеры приветствовали намерение президента Петра Порошенко обеспечить функционирование суда до конца 2018 года.