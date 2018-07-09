9 июля, 2018, 08:28

Букеровская премия назвала лучшую книгу за 50 лет своего существования

Об этом сообщает The New York Times.

Этой книгой оказался роман Майкла Ондатже "Английский пациент", который получил специальную награду Golden Man Booker Prize ( "Золотая Букеровская премия").

"Английский пациент - неотъемлемая часть художественной литературы, поэтиченая и философская, - говорится в заявлении председателя Фонда Букеровской премии баронессы Хелены Кеннеди. - Поскольку мы празднуем 50-летие приза, это свидетельствует о влиянии и наследии Букеровской премии, потому что все выигравшие книги до сих пор печатаются ", - говорится в сообщении.

В конце мая жюри выбрало пять лучших книг из 51 получившей Букеровскую премию. В список вошли "Лунный тигр" Пенелопы Лайвли, 1987, "Волчий зал" Хилари Мэнтел 2009, "Линкольн в бардо" Джорджа Сондерса, "В свободном государстве" Видиадхара Найпола, 1971. Но результаты общественного голосования назвали лучшей книгой именно "Английского пациента" .

Майкл Ондатже родился в 1943 году в Шри-Ланке. Сейчас живет в Канаде. Писатель получил Букеровскую премию за "Английского пациента" в 1992 году. В 1996 году режиссер Энтони Мингелла снял по книге одноименный фильм.

В описании к фильму говорится:

"Италия, октябрь 1944 года. В передвижном госпитале союзников оказывается странный пациент - обгоревший летчик, сбитый немецкими зенитчиками над Сахарой. Ни имени, ни национальности, ни звания раненый не помнит, только уверяет настойчивых следователей, что не немец. Врачи называют его "английским пациентом" и считают, что изувеченному, похожему на мумию пилоту осталось недолго. За пациентом ухаживает медсестра Ханна, потерявшая любимого и близкую подругу.

Санитарный корпус едет в Ливорно, однако Ханна просит разрешения остаться с умирающим летчиком в опустевшей усадьбе, чтобы дождаться неминуемой развязки. Ожидая последнего часа и созерцая прекрасные итальянские пейзажи, "английский пациент" вдруг начинает вспоминать предшествующие обстрелу самолета события. Заглушая боль частыми уколами морфия, он рассказывает Ханне историю своей короткой любви, фатальных ошибок и нелепых предрассудков "