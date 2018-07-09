Британия усиливает флот в Северной Атлантике из-за роста угрозы от России

9 июля, 2018, 15:01

Вооруженные силы Великобритании увеличат свое присутствие в Северной Атлантике из-за роста угрозы со стороны России

Об этом заявил глава Королевского военно-морского флота Великобритании адмирал Филипп Джонс, передает Sky News.

В своем первом большом телевизионном интервью Джонс заявил, что для Северной Атлантики будет создана новая совместная операционная зона (JAO). Это будет означать, что регион становится приоритетным для правительства Великобритании, что позволит размещать британские корабли и самолеты в регионе гораздо регулярнее.

"Это интенсивное возрождение возможностей и масштабов, которого мы не предполагали 10 лет назад. Мы должны ответить на это - также очень современно и мощно. Обозначения судов, их способность к развертыванию, их возможности очень впечатляющи".

Заявление Британии появилась через несколько недель после того, как США заявили, что восстановят свой Второй флот в Атлантике, также как ответ России. Одной из задач является защита подводных линий.

По оценкам, 97% глобальных коммуникаций передаются волоконно-оптическими кабелями, которые проходят тысячи километров под морем вокруг света. Они обеспечивают ежедневно финансовые операции на примерно $10 трлн.

"Нам известно, что россияне имеют возможность выявлять и работать на этих кабелях, и, конечно, они делают это в очень сложных условиях окружающей среды, на очень большой глубине. Мы должны следить, что они делают, мы должны контролировать, что они делают как на поверхности, так и на глубине", - сказал адмирал Джонс.

"Именно тот факт, что они идут туда, чтобы приблизиться к кабелям, является признаком того, что они, как минимум, снимают их и потенциально стремятся делать крупные операции. Поэтому мы должны быть в состоянии противостоять этому".

Заявление обнародовано за несколько дней до саммита лидеров стран НАТО в Брюсселе, на котором президент США Дональд Трамп ожидаемо будет давить на членов Альянса по увеличению военных расходов.