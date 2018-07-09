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Audi представила машину с экранами вместо зеркал

Audi представила фотографии интерьера своего нового электрокара E-tron, который начнут продавать в 2019 году

Об этом пишет Engadget.

В компании рассказали, что все изображения, выводящиеся на специальные дисплеи, можно будет просматривать в нескольких режимах - например, езда по шоссе или осмотр для правильной парковки.

Журналисты,присутствовавшие при презентации, отмечают, что эта деталь резко отличает Audi e-tron от других автомобилей, однако другие черты интерьера не отличаются от тех, которые уже есть на рынке. Из других дополнений в Audi также сделали виртуальную приборную панель, и добавили экран для смарт-контроля.

Дисплеи диагональю семь дюймов находятся под комфортным для водителя углом, изображение на них можно перемещать привычным для любого пользователя смартфона оспособом. В компании рассказали, что такая комплектация будет по умолчанию, однако не во всех странах эта разработка сможет получить лицензию.

  • Напомним, немецкий концерн Volkswagen показал, как будет выглядеть электрический седан. Компания опубликовала первые изображения робомобиля, который должен появиться к 2020 году.
  • В магазинах торговых сетей Walmart и Kroger покупатели смогут самостоятельно сканировать штрих-коды товаров при помощи мобильных приложений и оплачивать покупки в одно касание.
  • Самой известной в сфере автоматизации магазинов стала компания Amazon, которая открыла полностью автоматический магазин. В нем не нужно стоять в очереди на кассе - просто положить товар в сумку и свободно уйти. Там нет ни кассовых терминалов, ни продавцов - только умные сканеры.

 

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