Audi представила машину с экранами вместо зеркал
Об этом пишет Engadget.
В компании рассказали, что все изображения, выводящиеся на специальные дисплеи, можно будет просматривать в нескольких режимах - например, езда по шоссе или осмотр для правильной парковки.
Журналисты,присутствовавшие при презентации, отмечают, что эта деталь резко отличает Audi e-tron от других автомобилей, однако другие черты интерьера не отличаются от тех, которые уже есть на рынке. Из других дополнений в Audi также сделали виртуальную приборную панель, и добавили экран для смарт-контроля.
Дисплеи диагональю семь дюймов находятся под комфортным для водителя углом, изображение на них можно перемещать привычным для любого пользователя смартфона оспособом. В компании рассказали, что такая комплектация будет по умолчанию, однако не во всех странах эта разработка сможет получить лицензию.
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