Audi представила машину с экранами вместо зеркал

9 июля, 2018, 12:15

Audi представила фотографии интерьера своего нового электрокара E-tron, который начнут продавать в 2019 году

Об этом пишет Engadget.

В компании рассказали, что все изображения, выводящиеся на специальные дисплеи, можно будет просматривать в нескольких режимах - например, езда по шоссе или осмотр для правильной парковки.

Журналисты,присутствовавшие при презентации, отмечают, что эта деталь резко отличает Audi e-tron от других автомобилей, однако другие черты интерьера не отличаются от тех, которые уже есть на рынке. Из других дополнений в Audi также сделали виртуальную приборную панель, и добавили экран для смарт-контроля.

Дисплеи диагональю семь дюймов находятся под комфортным для водителя углом, изображение на них можно перемещать привычным для любого пользователя смартфона оспособом. В компании рассказали, что такая комплектация будет по умолчанию, однако не во всех странах эта разработка сможет получить лицензию.