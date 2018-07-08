За все время войны на Донбассе без потерь было всего полтора месяца
Об этом генерал армии, бывший глава СБ Украины и премьер-министр, а ныне представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах в Минске Евгений Марчук заявил 7 июля 2018 года в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV, комментируя срыв боевиками нынешнего "хлебного перемирия".
"В прошлом есть примеры договоренностей, выполнения подписанных договоренностей. Например, в 2016 году у нас сентябрь и половина октября были периодом полной тишины. Мы смогли договориться, ни один солдат не был убит. Никто не был ранен", - отметил Марчук.
По словам политика, такой результат был достигнут в рамках Минских переговоров.
"То есть нельзя говорить, что ничего не удавалось. Но в основном все зависит от того, какие команды идут из Москвы", - добавил Марчук.
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