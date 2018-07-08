Известный книгоиздатель назвал авторов, чьи книги больше всего раскупают украинцы
Об этом один из крупнейших и известнейших украинских книгоиздателей Александр Красовицкий, представляющий издательство "Фолио", является еще и активным общественным деятелем, который занимается книжной отраслью в целом, рассказал 8 июля 2018 года в эфире авторской программы Николая Княжицкого на телеканале Еспресо.TV.
"Безусловно, это Юрий Винничук, Сергей Жадан", - отметил издатель.
По словам Красовицкого, тиражи новых книг Винничука составляют по 10 тыс. экземпляров. То же самое, отметил предприниматель, касается и первого года после издания нового произведения Жадана.
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"Это Шкляр, книги которого абсолютно являются бестселлерами. Главное - это молодые авторы, скажем, Макс Кидрук – это тоже массовая продукция, я думаю, что там тиражи такого же уровня", - добавил Красовицкий.
Также он выделил ретророманы Андрея Кокотхи и его, как он считает, русскоязычного аналога из Одессы по имени Ирина Лобусова.
"Первый тираж - 5 тысяч, сразу на рынке находится 7 книг, которые продаются фактически параллельно от 1 до 7, они одна за другой выходят. Но читатели имеют отдельные романы. Это Одесса начала ХХ века, когда это был модный период. Но ее покупают по всей Украине, в частности очень хорошо покупают во Львове", - рассказал Красовицкий о творчестве Лобусовой.
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