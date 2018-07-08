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Из-за дождя в Ужгороде залило водой больницу, - СМИ

Ужгородская районная больница утопает. Кабинеты лечебного заведения подтопило

Об этом сообщает местное издание Первый.

Железнодорожную больницу областного центра передали на баланс районного совета. Такое решение приняли на пленарном заседании 18-й сессии Ужгородского районного совета.

Передать больницу на баланс районного бюджета депутаты были вынуждены из-за прекращения финансирования из Министерства инфраструктуры.

"Итак, кто теперь будет ремонтировать затопленные помещения и как должны работать врачи - вопрос открытый", - отмечается в сообщении.

Недавно в сети было опубликовано видео, где врачи этого медучреждения работали в кабинете под зонтиком, поскольку крыша протекала. Такое повторилось снова.

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