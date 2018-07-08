Из-за дождя в Ужгороде залило водой больницу, - СМИ
8 июля, 2018, 20:50
Ужгородская районная больница утопает. Кабинеты лечебного заведения подтопило
Об этом сообщает местное издание Первый.
Железнодорожную больницу областного центра передали на баланс районного совета. Такое решение приняли на пленарном заседании 18-й сессии Ужгородского районного совета.
Передать больницу на баланс районного бюджета депутаты были вынуждены из-за прекращения финансирования из Министерства инфраструктуры.
"Итак, кто теперь будет ремонтировать затопленные помещения и как должны работать врачи - вопрос открытый", - отмечается в сообщении.
Недавно в сети было опубликовано видео, где врачи этого медучреждения работали в кабинете под зонтиком, поскольку крыша протекала. Такое повторилось снова.
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