Из-за дождя в Ужгороде залило водой больницу, - СМИ

8 июля, 2018, 20:50

Ужгородская районная больница утопает. Кабинеты лечебного заведения подтопило

Об этом сообщает местное издание Первый.

Железнодорожную больницу областного центра передали на баланс районного совета. Такое решение приняли на пленарном заседании 18-й сессии Ужгородского районного совета.

Передать больницу на баланс районного бюджета депутаты были вынуждены из-за прекращения финансирования из Министерства инфраструктуры.

"Итак, кто теперь будет ремонтировать затопленные помещения и как должны работать врачи - вопрос открытый", - отмечается в сообщении.

Недавно в сети было опубликовано видео, где врачи этого медучреждения работали в кабинете под зонтиком, поскольку крыша протекала. Такое повторилось снова.