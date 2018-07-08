Вступительная кампания-2018: кто и какие имеет льготы

8 июля, 2018, 19:56

Для того, чтобы получить возможность воспользоваться льготами при поступлении, абитуриенты должны иметь документы, подтверждающие соответствующий статус

Сообщает пресс-служба Профсоюза работников образования и науки Украины

Документы, дающие право на льготу, определены письмом МОН "Об информационных материалах о документах поступающих в учреждения высшего образования".

Инвалид войны - такие абитуриенты могут поступать в учреждения высшего образования по результатам собеседования. Документы в таком случае подаются в бумажном виде.

Если абитуриент имеет инвалидность и в состоянии посещать учебное заведение такие абитуриенты могут поступать в учреждения высшего образования по результатам собеседования. Документы в таком случае подаются в бумажном виде.

Если абитуриент получил отказ в регистрации для участия в ВНО из-за невозможности создания особых условий - такие абитуриенты могут поступать в учреждения высшего образования по результатам экзаменов 2018 года и/или по результатам ВНО 2016, 2017 годов (в любых комбинациях по их выбору). Документы в таком случае подаются в бумажном виде.

Не смог сдать ВНО из-за наличия заболевания или патологического состояния - такие абитуриенты могут поступать в учреждения высшего образования по результатам вступительных экзаменов 2018 года и/или по результатам ВНО 2016, 2017 годов (в любых комбинациях по их выбору), если не сдавали ВНО в 2018 году. Документы в таком случае подаются в бумажном виде.

Ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки - такие абитуриенты могут поступать в учреждения высшего образования по результатам вступительных экзаменов 2018 года и/или внешнего независимого оценивания 2018 года по английскому, французскому, немецкому, испанскому языкам и 2016-2018 годов по другим предметам (в любых комбинациях по их выбору). Документы в таком случае подаются в бумажном виде.

Участник боевых действий - такие абитуриенты могут поступать в учреждения высшего образования по результатам вступительных экзаменов 2018 года и/или внешнего независимого оценивания 2018 года по английскому, французскому, немецкому, испанскому языкам и 2016-2018 годов по другим предметам (в любых комбинациях по их выбору). Документы в таком случае подаются в бумажном виде.

Уволенный с военной службы - поступающие, являющиеся уволенными с военной службы (в частности, демобилизованными) после 30 ноября 2017 года, могут поступать в вузы по результатам вступительных экзаменов и/или внешнего независимого оценивания (результаты вступительных экзаменов зачисляются по предметам, по которым абитуриент не сдавал внешнее независимое оценивание). Документы в таком случае подаются в бумажном виде.

"Чернобылец" - льгота (право на поступление по результатам собеседования) зависит от категории лиц. Классификацию этих категорий и всех документов, которые дают право на льготу, также определены письмом МОН "Об информационных материалах о документах поступающих в учреждения высшего образования".

Если абитуриент, живущий во временно оккупированном Крыму, Севастополе или на неподконтрольной территории Донбасса, уехал после 1 января 2018 года:

1) поступающие, которые проживают на временно оккупированной территории или переселились с нее после 1 января 2018 года, могут поступать в уполномоченные учреждения высшего образования (приказ МОН от 24 мая 2016 года № 560) по результатам вступительных экзаменов (с учетом особенностей прохождения государственной итоговой аттестации в образовательных центрах "Крым-Украина" или без такого учета для лиц, получивших документ о полном общем среднем образовании) и/или внешнего независимого оценивания (в любых комбинациях по их выбору);

2) абитуриенты, местом проживания которых является территория проведения АТО, территория населенных пунктов на линии столкновения или переселившихся с нее после 01 января 2018 года, могут поступать в вузы на территории Луганской и Донецкой областей и перемещенных учреждений высшего образования (приказ МОН от 21 июня 2016 года № 697) по результатам вступительных экзаменов и/или внешнего независимого оценивания (в любых комбинациях по их выбору).

Если поступающий получил полное общее среднее образование за рубежом - такие абитуриенты могут поступать в учреждения высшего образования по результатам вступительных экзаменов и/или внешнего независимого оценивания (результаты вступительных экзаменов зачисляются по предметам, по которым абитуриент не сдавал внешнее независимое оценивание).

Если такие абитуриенты желают участвовать в конкурсе на занятие бюджетных мест, то смогут это сделать только в случае поступления только по результатам внешнего независимого оценивания.

Если поступающему приемная комиссия отказывает в поступлении по льготам, то стоит обратиться письменно в приемную комиссию, а в случае возникновения проблемы – в орган управления или учредителя учреждения высшего образования.