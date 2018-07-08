Волкер заверил, что США не собираются признавать российскую аннексию Крыма
Соединенные Штаты не собираются признавать аннексию Крыма, и СМИ поспешили с выводами, распространяя такую информацию. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу Ost West.
"Я думаю, что американские медиа поспешили с историей о возможности признания аннексии Крыма. Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно – советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", - сказал Курт Волкер.
Он добавил, что США поддерживали Украину в вопросе мира, особенно в районах боевых действий. И Украина об этом знает.
"И я думаю, что администрация (а уже полтора года это администрация Трампа) демонстрировала последовательный подход в этом вопросе", - заверил представитель Госдепартамента США.
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