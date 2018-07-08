Вблизи Орла, в России, в лобовом столкновении с фурой погибли 2 заробитчан с Украины
8 июля, 2018, 17:15
Двое украинцев погибли в России. Они попали в ДТП возле российского города Орел
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Микроавтобус, в котором находились украинцы, врезался в фуру.
Пять человек получили травмы. Они также являются гражданами Украины.
Их срочно госпитализировали.
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