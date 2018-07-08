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Вблизи Орла, в России, в лобовом столкновении с фурой погибли 2 заробитчан с Украины

Двое украинцев погибли в России. Они попали в ДТП возле российского города Орел

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Микроавтобус, в котором находились украинцы, врезался в фуру.

Пять человек получили травмы. Они также являются гражданами Украины.

Их срочно госпитализировали.

 

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