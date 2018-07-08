Вакцина против ВИЧ наконец сработала на людях

8 июля, 2018, 08:42

Клинические испытания вакцины против ВИЧ, которая должна защитить человека от разных ее штаммов, показала обнадеживающие результаты

Об этом сообщает BBC.

Статья, анализирует результаты исследования, опубликованные в научном журнале Lancet. В ней говорится, что вакцина вызвала правильную реакцию иммунной системы всех 393 участников испытаний. Она также помогла защитить обезьян от вируса, подобного ВИЧ.

Теперь необходимо провести дальнейшие испытания и выяснить, способна ли она защитить от ВИЧ человека. В мире с ВИЧ или СПИДом живут около 37 миллионов человек. Каждый год появляется около 1,8 миллиона новых случаев.

Исследование проводилось в 2015-2016 годах, а в июле 2017 года ученые рассказали миру о его результатах.

Сейчас же публикуются его ключевые данные на ранней стадии, объясняют в компании Johnson & Johnson, чья "дочка" Janssen Pharmaceutical Companies разработала вакцину.

Несмотря на то что лечение ВИЧ с каждым годом становится более эффективным, до сих пор и вакцина против этого вируса, и терапия оставались лишь в мечтах медиков и пациентов.

Вакцина против ВИЧ стала настоящим вызовом для ученых, поскольку у этого вируса множество штаммов. Вирус умеет мутировать с целью избежать атаки иммунной системы человека, поэтому мы не можем выработать к нему иммунитет.

Новая, так называемая мозаичная, вакцина состоит из белков различных штаммов этого вируса, поэтому в идеале должна стать универсальной защитой.

Исследование было рандомным контролируемым двойным слепым тестом с применением плацебо, что считается стандартным методом в медицине. Ученые проверили различные варианты вакцины на здоровых участниках от 18 до 50 лет, не зараженных ВИЧ.