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Вакцина против ВИЧ наконец сработала на людях

Клинические испытания вакцины против ВИЧ, которая должна защитить человека от разных ее штаммов, показала обнадеживающие результаты

Об этом сообщает BBC.

Статья, анализирует результаты исследования, опубликованные в научном журнале Lancet. В ней говорится, что вакцина вызвала правильную реакцию иммунной системы всех 393 участников испытаний. Она также помогла защитить обезьян от вируса, подобного ВИЧ.

Теперь необходимо провести дальнейшие испытания и выяснить, способна ли она защитить от ВИЧ человека. В мире с ВИЧ или СПИДом живут около 37 миллионов человек. Каждый год появляется около 1,8 миллиона новых случаев.

Исследование проводилось в 2015-2016 годах, а в июле 2017 года ученые рассказали миру о его результатах.

Сейчас же публикуются его ключевые данные на ранней стадии, объясняют в компании Johnson & Johnson, чья "дочка" Janssen Pharmaceutical Companies разработала вакцину.

Несмотря на то что лечение ВИЧ с каждым годом становится более эффективным, до сих пор и вакцина против этого вируса, и терапия оставались лишь в мечтах медиков и пациентов.

Вакцина против ВИЧ стала настоящим вызовом для ученых, поскольку у этого вируса множество штаммов. Вирус умеет мутировать с целью избежать атаки иммунной системы человека, поэтому мы не можем выработать к нему иммунитет.

Новая, так называемая мозаичная, вакцина состоит из белков различных штаммов этого вируса, поэтому в идеале должна стать универсальной защитой.

Исследование было рандомным контролируемым двойным слепым тестом с применением плацебо, что считается стандартным методом в медицине. Ученые проверили различные варианты вакцины на здоровых участниках от 18 до 50 лет, не зараженных ВИЧ.

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