Вакцина против ВИЧ наконец сработала на людях
Об этом сообщает BBC.
Статья, анализирует результаты исследования, опубликованные в научном журнале Lancet. В ней говорится, что вакцина вызвала правильную реакцию иммунной системы всех 393 участников испытаний. Она также помогла защитить обезьян от вируса, подобного ВИЧ.
Теперь необходимо провести дальнейшие испытания и выяснить, способна ли она защитить от ВИЧ человека. В мире с ВИЧ или СПИДом живут около 37 миллионов человек. Каждый год появляется около 1,8 миллиона новых случаев.
Исследование проводилось в 2015-2016 годах, а в июле 2017 года ученые рассказали миру о его результатах.
Сейчас же публикуются его ключевые данные на ранней стадии, объясняют в компании Johnson & Johnson, чья "дочка" Janssen Pharmaceutical Companies разработала вакцину.
Несмотря на то что лечение ВИЧ с каждым годом становится более эффективным, до сих пор и вакцина против этого вируса, и терапия оставались лишь в мечтах медиков и пациентов.
Вакцина против ВИЧ стала настоящим вызовом для ученых, поскольку у этого вируса множество штаммов. Вирус умеет мутировать с целью избежать атаки иммунной системы человека, поэтому мы не можем выработать к нему иммунитет.
Новая, так называемая мозаичная, вакцина состоит из белков различных штаммов этого вируса, поэтому в идеале должна стать универсальной защитой.
Исследование было рандомным контролируемым двойным слепым тестом с применением плацебо, что считается стандартным методом в медицине. Ученые проверили различные варианты вакцины на здоровых участниках от 18 до 50 лет, не зараженных ВИЧ.
- Как сообщалось, главная причина смерти женщин в возрасте 30-49 лет в мире - это ВИЧ.
- В мире с ВИЧ-инфекцией живет около 37 миллионов человек, среди которых 19,5 миллиона получают антиретровирусное лечение (по данным Всемирной организации здравоохранения).
- Вооруженный конфликт на Донбассе способствовал распространению в Украине вируса иммунодефицита человека.
- В течение последних 30 лет от ВИЧ/СПИДа в Украине умерли 42 тыс. лиц.
- Как сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, Украина имеет все ресурсы и политическую волю преодолеть эпидемию ВИЧ/СПИДа до 2030 года.
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