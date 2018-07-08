В Испании на фестивале быков травмированы пять человек, одного бык проткнул рогами

8 июля, 2018, 13:59

На фестивале быков Сан-Фермин в испанской Памплоне одного человека животное проткнуло рогами, четверо людей получили травмы

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Красный Крест.

"Одного человека бык поднял на рога и еще четверо были травмированы во время фестиваля быков в Памплоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что четверо пострадавших получили незначительные травмы в результате падения.

В целом ежегодно около двух тысяч человек принимают участие в забеге на 875 метров продолжительностью примерно две с половиной минуты.

За время существования фестиваля Сан-Фермин, который проводится с 1910 года, погибли по меньшей мере 16 человек. Последний смертельный случай произошел в 2009 году.