В Испании на фестивале быков травмированы пять человек, одного бык проткнул рогами
8 июля, 2018, 13:59
На фестивале быков Сан-Фермин в испанской Памплоне одного человека животное проткнуло рогами, четверо людей получили травмы
Об этом сообщает BBC со ссылкой на Красный Крест.
"Одного человека бык поднял на рога и еще четверо были травмированы во время фестиваля быков в Памплоне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что четверо пострадавших получили незначительные травмы в результате падения.
В целом ежегодно около двух тысяч человек принимают участие в забеге на 875 метров продолжительностью примерно две с половиной минуты.
За время существования фестиваля Сан-Фермин, который проводится с 1910 года, погибли по меньшей мере 16 человек. Последний смертельный случай произошел в 2009 году.
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