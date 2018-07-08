В Таиланде дайверы и “морские котики” эвакуируют детей из затопленной пещеры, где те уже две недели

8 июля, 2018, 11:59

В Таиланде спасатели начали операцию по эвакуации 12 мальчиков и их футбольного тренера из затопленной пещеры, где последние провели две недели

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местную власть.

"Операция началась в 10 утра по местному времени (6:00 по Киеву). Спасатели ожидают, что в лучшем случае дети выберутся из пещеры до 21 часа по местному времени (17:00 по Киеву)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая часть пути - самая сложная, ведь ребятам придется пройти через узкие, затопленные водой участки пещеры, часто погружаясь под воду. Ранее детей научили пользоваться оборудованием для дайвинга, однако у мальчиков нет никакого опыта.

По плану, дети должны отдохнуть в пещере, которая служила базой для спасателей, после этого им нужно будет преодолеть менее сложный участок пути. Когда они выберутся из пещеры, сразу поедут в больницу на обследование.

В спасательной операции принимают участие 13 иностранных дайверов и пятеро тайских, среди спасателей - пять "морских котиков".

Сначала допускали, что группа может провести там несколько месяцев. Однако утром в воскресенье руководитель спасательной миссии Наронгсак Оссатанакорн заявил, что условия идеальные для эвакуации.

"Сейчас и в последующие три или четыре дня условия идеальные в том, что касается уровня воды, погоды и здоровья мальчиков", - сказал он.

Спасатели опасаются, что скоро могут начаться муссонные дожди, которые затопят узкие туннели в пещере.

Губернатор накануне сообщил, что недостаток кислорода в пещере и угроза сильных дождей заставляют ускорить спасательные работы.

Сейчас журналистов и всех, кто не участвует в спасении детей, попросили покинуть территорию возле пещеры.

Как известно, группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер по футболу исчезли 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда отправились на экскурсию. Впоследствии выяснилось, что начался ливень и в пещере стала резко прибывать вода. Дети были вынуждены уйти вглубь на четыре километра, оказавшись таким образом отрезанными от входа.

2 июля, подростков обнаружили британские дайверы Джон Волант и Год Стантон. Все тринадцать живы и почти невредимы, хотя очень ослаблены, поскольку провели девять дней в темноте и без еды. Группе начали доставлять еду, кислородные баллоны и другие припасы.