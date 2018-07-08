В Таиланде дайверы и “морские котики” эвакуируют детей из затопленной пещеры, где те уже две недели
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местную власть.
"Операция началась в 10 утра по местному времени (6:00 по Киеву). Спасатели ожидают, что в лучшем случае дети выберутся из пещеры до 21 часа по местному времени (17:00 по Киеву)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первая часть пути - самая сложная, ведь ребятам придется пройти через узкие, затопленные водой участки пещеры, часто погружаясь под воду. Ранее детей научили пользоваться оборудованием для дайвинга, однако у мальчиков нет никакого опыта.
По плану, дети должны отдохнуть в пещере, которая служила базой для спасателей, после этого им нужно будет преодолеть менее сложный участок пути. Когда они выберутся из пещеры, сразу поедут в больницу на обследование.
В спасательной операции принимают участие 13 иностранных дайверов и пятеро тайских, среди спасателей - пять "морских котиков".
Сначала допускали, что группа может провести там несколько месяцев. Однако утром в воскресенье руководитель спасательной миссии Наронгсак Оссатанакорн заявил, что условия идеальные для эвакуации.
"Сейчас и в последующие три или четыре дня условия идеальные в том, что касается уровня воды, погоды и здоровья мальчиков", - сказал он.
Спасатели опасаются, что скоро могут начаться муссонные дожди, которые затопят узкие туннели в пещере.
Губернатор накануне сообщил, что недостаток кислорода в пещере и угроза сильных дождей заставляют ускорить спасательные работы.
Сейчас журналистов и всех, кто не участвует в спасении детей, попросили покинуть территорию возле пещеры.
Как известно, группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер по футболу исчезли 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда отправились на экскурсию. Впоследствии выяснилось, что начался ливень и в пещере стала резко прибывать вода. Дети были вынуждены уйти вглубь на четыре километра, оказавшись таким образом отрезанными от входа.
2 июля, подростков обнаружили британские дайверы Джон Волант и Год Стантон. Все тринадцать живы и почти невредимы, хотя очень ослаблены, поскольку провели девять дней в темноте и без еды. Группе начали доставлять еду, кислородные баллоны и другие припасы.
- Во время операции погиб дайвер - бывший военнослужащий ВМС Таиланда. Старшина Саман Гуна доставил детям баллоны с кислородом, а сам потерял сознание на обратном пути.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве