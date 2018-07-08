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В Армении предъявлено обвинение брату и племянникам экс-президента

Брату экс-президента Армении Сержа Саргсяна Левону Саргсяну, а также дочери Левона - Ани и сыну – Нареку предъявили обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности и подделке документов

Об этом сообщает DW.com.

По версии следствия, Левон, Ани и Нарек Саргян в сумме не задекларировали около 6,8 млн долларов. Суд заочно арестовал Левона Саргсяна, он и его дочь объявлены в розыск. Кроме того, детям Левона избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, говорится в сообщении.

По информации СМИ, в квартире Нарика Саргсяна ранее нашли документы на банковский вклад на сумму 6,8 млн долларов на имена Левона и Ани Саргсян. Эту сумму Левон согласно закону должен был указать в декларации. Раньше у Нарика Саргсяна нашли наркотики, оружие и картины, информирует издание.

Левон Саргсян работал послом Армении в Сирии, Тунисе, Иордании, в 2010 году он стал послом по особым поручениям.

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